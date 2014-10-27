Мы имеем прямые подключения ко всем сотовым операторам. Благодаря этому мы предоставляем такие сервисы как Аренда короткого номера или СМС-рассылка, на самых оптимальных технических, организационных и финансовых условиях. Полностью отсутствуют такие неприятные моменты как потеря скорости и качества сервиса, длительные организационные и юридические согласования, а также переплата за услуги.

Что касается платежных сервисов, то благодаря прямым взаимодействиям с банками, организационная и финансовая сторона этих продуктов, так же на сегодняшний день находится на самом оптимальном уровне. Таким образом, мы можем предлагать наиболее выгодные тарифы на услуги Мобильной коммерции и Массовых выплат.

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Аренда короткого номера | Массовые выплаты | СМС-Рассылка | Мобильная коммерция