Короткие номера
Аренда коротких номеров для интерактивных СМС-сервисов.
Аренда коротких номеров для интерактивных СМС-сервисов.
Выплаты на телефоны и банковские карты.
Отправка рекламных СМС на телефоны ваших клиентов.
Приём оплаты услуг с баланса мобильного телефона.
Сфера деятельности нашей компании – это использование мобильного маркетинга в качестве эффективного инструмента продвижения товаров и услуг наших клиентов.
Вот уже 10 лет «Скай Медиа Сервис» предоставляет своим партнёрам весь спектр СМС-сервисов, реализуя самые эффективные решения. За это время мы стали одним из ведущих поставщиков услуг мобильного маркетинга и успешным разработчиком СМС-услуг для коммерческих, социальных и развлекательных направлений.
Объединив знание рекламы и маркетинга с широкими возможностями в сфере информационных технологий, мы не просто предоставляем мобильные сервисы, но и знаем наиболее эффективные способы их применения для решения конкретных задач наших клиентов!
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Аренда короткого номера | Массовые выплаты | СМС-Рассылка | Мобильная коммерция
Мы делаем упор не только на техническую составляющую, но и на маркетинговую поддержку наших клиентов, индивидуально подходя к реализации каждого проекта.
Для своего клиента мы не просто поставщик SMS-сервисов, а профессиональный партнёр в области мобильного маркетинга.
Мы не внедряем лишние в рамках конкретного проекта услуги.
Ориентируясь на долгосрочное сотрудничество, мы качественно оптимизируем расходы наших заказчиков, вместо того, чтобы искусственно завышать бюджет. Этот подход позволяет с уверенностью говорить, что однажды начав сотрудничать с нами, заказчик становится нашим постоянным клиентом.
Мы индивидуально подходим к каждому проекту, будь это промо-акция для бренда, или простая SMS-рассылка для малого бизнеса или стартапа.
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Аренда короткого номера | Массовые выплаты | СМС-Рассылка | Мобильная коммерция
Наши услуги включают в себя весь перечень возможных сервисов, направленных на коммуникацию с абонентами сотовой связи. Прежде всего это основные инструменты, существующие на рынке мобильного маркетинга: Аренда короткого номера для СМС, отправка всех видов СМС-рассылок, организация приёма платежей на основе Мобильной коммерции, Массовые выплаты денежных средств на баланс сотовых телефонов. Помимо этих инструментов, мы имеем целый перечень решений, основанных на наших собственных разработках. Это десятки сервисов для сценарной обработки входящих СМС при Аренде коротких номеров, а также конвергированные решения для многоступенчатых промо-акций и рекламных активностей.
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Аренда короткого номера | Массовые выплаты | СМС-Рассылка | Мобильная коммерция
Мы имеем прямые подключения ко всем сотовым операторам. Благодаря этому мы предоставляем такие сервисы как Аренда короткого номера или СМС-рассылка, на самых оптимальных технических, организационных и финансовых условиях. Полностью отсутствуют такие неприятные моменты как потеря скорости и качества сервиса, длительные организационные и юридические согласования, а также переплата за услуги.
Что касается платежных сервисов, то благодаря прямым взаимодействиям с банками, организационная и финансовая сторона этих продуктов, так же на сегодняшний день находится на самом оптимальном уровне. Таким образом, мы можем предлагать наиболее выгодные тарифы на услуги Мобильной коммерции и Массовых выплат.
Посмотрите наши услуги прямо сейчас:
Аренда короткого номера | Массовые выплаты | СМС-Рассылка | Мобильная коммерция
2010
Мы вышли на рынок как молодой провайдер SMS-сервисов. Не смотря на юный возраст компании, наш коллектив уже тогда состоял из специалистов имеющих многолетний опыт успешной работы в разных направлениях мобильных услуг.
2019
Существенно расширив свою деятельность за счёт разработки новых продуктов, мы освоили применение SMS-сервисов в самых разных областях, став первопроходцем во многих из них.
Сегодня мы являемся одним из ведущих агентств мобильного маркетинга и провайдером всех передовых сервисов. Среди наших клиентов крупнейшие представители самых разных сфер, а за плечами у нас богатый опыт успешной реализации проектов любой сложности.
Посмотрите наши услуги прямо сейчас:
Аренда короткого номера | Массовые выплаты | СМС-Рассылка | Мобильная коммерция
Универсальный провайдер интерактивных сервисов.
Мы знаем всё о мобильных сервисах и умеем сделать на их основе качественный продукт.
География наших проектов простирается по самым разным направлениям и масштабам — от малого бизнеса, до крупнейших розничных сетей и федеральных телеканалов.
Помимо собственных проектов, мы постоянно участвуем в различных рекламных активностях, поскольку являемся технологическим партнёром многих BTL и Digital-агентств.
Соответствие международным стандартам безопасности данных, позволяют нам бесперебойно обслуживать самые высоконагруженные проекты.
Нам доверяют крупнейшие представители своих сфер.
Различные механики для промо акций
Загрузка кассовых чеков через телефон
Рассылка с возможностью ответа
Модули для закрытых онлайн голосований
Заполнение и отправка анкет онлайн
Загрузка фотографий через телефон